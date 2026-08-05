В Пскове именитые спортсмены встретились с юными горожанами

Сегодня в рамках акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по городу Пскову и члены Общественного совета при УМВД организовали встречу с учащимися Гуманитарного лицея, проходящими летнюю практику в своем учебном заведении.