Юрист предупредил о штрафах за вылов рыбы в определенный период

Отправляясь на рыбалку в конце весны — начале лета, важно учитывать правила нерестового запрета: ограничения на добычу отдельных видов рыб могут различаться в зависимости от региона, однако их нарушение грозит рыболовам штрафом до 1 млн рублей и тюремным заключением на срок до трех лет, сообщил РИА Новости адвокат Магомед Янгулби .