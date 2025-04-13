Юрист предупредил о штрафах за вылов рыбы в определенный период

Отправляясь на рыбалку в конце весны — начале лета, важно учитывать правила нерестового запрета: ограничения на добычу отдельных видов рыб могут различаться в зависимости от региона, однако их нарушение грозит рыболовам штрафом до 1 млн рублей и тюремным заключением на срок до трех лет, сообщил РИА Новости адвокат Магомед Янгулби .
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