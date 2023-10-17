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Путин озвучил соотношение потерь при контрнаступлении ВСУ 

Путин озвучил соотношение потерь при контрнаступлении ВСУ 

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнастулении огромные — примерно 8 к 1. Об этом, называя соотношение потерь, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.

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