Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнастулении огромные — примерно 8 к 1. Об этом, называя соотношение потерь, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, оно опубликовано на сайте Кремля.