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«Пеле – самый влиятельный человек в истории футбола, возможно. То, что Марадона и Месси делали позже, он делал раньше и в более сложное время». Ардилес о бразильце

Освальдо Ардилес поставил Пеле выше Лионеля Месси и Диего Марадоны. – Что значил Пеле для футбола? – Возможно, он был самым влиятельным человеком за всю историю этого вида спорта.

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