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Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Реутовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадиму Драгомирецкому, присудив ему девять с половиной лет в колонии строгого режима и лишив звания генерал-майора за получение крупной взятки, сообщает газета «Коммерсантъ».

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