Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Реутовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадиму Драгомирецкому, присудив ему девять с половиной лет в колонии строгого режима и лишив звания генерал-майора за получение крупной взятки, сообщает газета «Коммерсантъ».