Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии Драгомирецкий попросился на СВО

Реутовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадиму Драгомирецкому, присудив ему девять с половиной лет в колонии строгого режима и лишив звания генерал-майора за получение крупной взятки, сообщает газета «Коммерсантъ».
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