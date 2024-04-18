Транспортные полицейские Екатеринбурга изъяли у 30-летнего местного жителя более 120 г синтетического наркотика

13 марта 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 30-летнего жителя столицы Урала.
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