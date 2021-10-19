Путин обсудит введение девятидневных выходных в России

Журнал «Профиль»ПолитикаПутин обсудит введение девятидневных выходных в РоссииПрезидент России Владимир Путин в среду, 20 октября, проведет очередное совещание с членами правительства страны.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ОвчинниковДлинные выходные и праздники - это удар по экономике и стимулирование пьянства. Бороться с ковидом надо закрытием границ. Закрытие границ сократит распространение ковида в несколько раз. Необходимо сократить новогодние праздники до 2 дней -31 декабря и 1 января и увеличить продолжительность отпуска до 32-33 дней.Комментировать
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