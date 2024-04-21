Праздник труда прошел в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошел праздник труда. Мероприятие собрало в зале Дома Культуры поселка Биокомбината лучших представителей трудового сообщества округа: врачей, учителей, руководителей предприятий и рабочих.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии