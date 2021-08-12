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В Онеге бывшего директора детского Дворца спорта осудили за мошенничество

В Онеге бывшего директора детского Дворца спорта осудили за мошенничество

44-летнего Сергея Шахрова признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.Установлено, что с 29 июня по 30 сентября 2018 года, являясь директором Дворца спорта для детей и юношества в Онеге, зная о выделенных правительством Архангельской области денежных средствах в размере 611 197 рублей на ремонт крыши спортзала и замену окон, заключил с индивидуальным предпринимателем договоры подряда на эти работы, пообещав, что работы выполнит собственными силами на полученные деньги.

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