Более половины россиян заявили об отсутствии корпоративных бонусов

На отсутствие бонусов от работодателя жалуется две три россиян. Сильнее всего от этого страдают рабочий персонал, журналисты и юристы, свидетельствуют данные исследования Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.
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