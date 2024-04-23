Более половины россиян заявили об отсутствии корпоративных бонусов

На отсутствие бонусов от работодателя жалуется две три россиян. Сильнее всего от этого страдают рабочий персонал, журналисты и юристы, свидетельствуют данные исследования Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.