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Более половины россиян заявили об отсутствии корпоративных бонусов

Более половины россиян заявили об отсутствии корпоративных бонусов

На отсутствие бонусов от работодателя жалуется две три россиян. Сильнее всего от этого страдают рабочий персонал, журналисты и юристы, свидетельствуют данные исследования Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.

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