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Царьград

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Кристина Лютова дебютирует на US Open, став самой молодой участницей

Кристина Лютова дебютирует на US Open, став самой молодой участницей

Русская теннисистка Кристина Лютова, 16 лет, стала самой молодой участницей основной сетки US Open 2026.

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