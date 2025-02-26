Зачем опытные хозяйки хранят лимонные корки: секрет чистоты и свежести в доме

Лимонные корки, которые часто отправляются в мусор, могут стать ценным помощником в уборке. Они обладают антибактериальными свойствами, эффективно растворяют жир и придают поверхностям свежий цитрусовый аромат.
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