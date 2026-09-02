Тверские оперативники задержали злоумышленника, забравшего более 9 млн у обманутой мошенниками жительницы Ржева

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УБК УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из уголовного розыска МО МВД России «Ржевский» задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении пенсионерки изо Ржева.