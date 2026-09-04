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Удар по свадьбе в Иране был прямым попаданием авиабомбы США - западные эксперты

Удар по свадьбе в Иране был прямым попаданием авиабомбы США - западные эксперты

Авиаудар по свадебной церемонии на юге Ирана, унесший жизни четырёх человек и ранивший не менее 68, был прямым попаданием американского боеприпаса.

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