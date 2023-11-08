Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать будущее

REUTERS/David 'Dee' Delgado Необходимо спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее после окончания конфликта на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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