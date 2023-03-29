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Тренировка по организации связи проведена с военнослужащими ВВО в Приморском крае

Тренировка по организации связи проведена с военнослужащими ВВО в Приморском крае

Личный состав подразделения выполнил нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях, а также обеспечили пункты управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

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