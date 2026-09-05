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Творческая встреча «Фотосреда»

Творческая встреча «Фотосреда»

На творческой встрече Артемий Ломов расскажет о работе над своим вторым фотоальбомом. Слушатели узнают, как менялся замысел в процессе работы и как новый альбом продолжает линию книги Артемия «Слишком далекое, может быть», вышедшей в 2018 году.

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