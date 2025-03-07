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Нелегалов отпустили, а женщину паковали всем патрулём: Полиция боится мигрантов и отыгрывается на русских

Нелегалов отпустили, а женщину паковали всем патрулём: Полиция боится мигрантов и отыгрывается на русских

Царьград Коллаж Царьграда Пока в одной части столицы России полицейские "великодушно" отпустили на волю более сотни мигрантов-нелегалов, в другой беспредельно жёстко задержали маму с ребёнком за попытку доехать до детского садика на самокате.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Вот если она была Милицией - это милые лица, а полиция - это взяточники, вымогатели, шулер и полицай вспомним Великую Отечественную войну .
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5 час.
ЗК
Захар Князев
Моя милиция меня стережот, а полиция это омерзительное образование!!!
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4 час.
Л
Людмила
ГОСПОДИ!!!!!  ВО ЧТО ПРЕВРАТИЛА СТРАНУ - ЭТА  ВЕЖЛИВОСТЬ к........... !!!  Слова Фаины Раневской  кстати:&quot;Лучше быть ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ругающимся матом, ЧЕМ ТИХОЙ ВОСПИТАННОЙ ТВАРЬЮ!!!👁️🙏🙏🙏
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3 час.
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