Путин уверен, что ВДВ будут надежно стоять на страже независимости России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что военнослужащие Воздушно-десантных войск будут и дальше надежно защищать независимость страны и способствовать обеспечению её обороноспособности и безопасности.
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