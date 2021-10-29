«Чек Индекс»: россияне стали чаще пользоваться услугами турагентств перед нерабочими днями

Он каждый день обрабатывает около 50 миллионов кассовых чеков с более 1 миллиона онлайн-касс России. В своем исследовании «Чек индекс» сравнил данные продаж с 23 по 26 октября, когда объявили нерабочие дни, и за неделю до этого, с 16 по 19 октября.