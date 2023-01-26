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Энтони Дэвис подвернул голеностоп, но продолжил матч против «Сперс»

Энтони Дэвис подвернул голеностоп, но продолжил матч против «Сперс»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис подвернул голеностоп правой ноги на исходе третьей четверти матча против «Сперс».

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