На фестивале в Санкт-Петербурге покажут документальные ленты о культуре Востока

Лучшие документальные ленты из стран Ближнего и Дальнего Востока, отобранные из программы Международного фестиваля документального кино «Докер» разных лет, покажут на фестивале Dairafest в Санкт-Петербурге, сообщили в оргкомитете.
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