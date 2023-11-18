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Газета «Культура»

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  • ирина Гущина
    Много чего горбатый развалил, гореть ему вечно в аду!Загубленное дело:...
  • russ KINDE
    Вот так, раз, два и можно лишить гражданства. А в РФ...Литва может лишит...
  • Evgenija Palette
    Ильзе Лиепа - латышка. А, стало быть - ЛАТВИЯ, а не Литва...Литва может лишит...

На фестивале в Санкт-Петербурге покажут документальные ленты о культуре Востока

На фестивале в Санкт-Петербурге покажут документальные ленты о культуре Востока

Лучшие документальные ленты из стран Ближнего и Дальнего Востока, отобранные из программы Международного фестиваля документального кино «Докер» разных лет, покажут на фестивале Dairafest в Санкт-Петербурге, сообщили в оргкомитете.

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