Лавров указал, что Россия будет работать над сближением Венесуэлы с БРИКС

Венесуэла заинтересована в налаживании дополнительного сотрудничества со странами БРИКС. Россия об этом факте уже проинформирована, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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