В Барнауле из-за стройки нового ЦУМа начала разрушаться гостиница "Центральная"

В администрации сообщили, что заявки на получение разрешения от собственника универмага не поступало Стройка нового ЦУМа в Барнауле плохо сказывается на состоянии гостиницы "Центральной", рассказал "Толку" владелец отеля Игорь Дураманов.
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