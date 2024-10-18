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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле из-за стройки нового ЦУМа начала разрушаться гостиница "Центральная"

В Барнауле из-за стройки нового ЦУМа начала разрушаться гостиница "Центральная"

В администрации сообщили, что заявки на получение разрешения от собственника универмага не поступало Стройка нового ЦУМа в Барнауле плохо сказывается на состоянии гостиницы "Центральной", рассказал "Толку" владелец отеля Игорь Дураманов.

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