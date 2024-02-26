Звезда «Оно» и режиссёр «Годзилла против Конга»: инсайдер раскрыл новые под...

Звезда «Оно» и режиссёр «Годзилла против Конга»: инсайдер раскрыл новые подробности фильма по BloodborneИнсайдер Дэниель Рихтман (Daniel Richtman), также известный под псевдонимом DanielRPK, поделился с подписчиками своего Patreon новыми подробностями якобы готовящейся экранизации готического экшена Bloodborne.