Артиллеристы-десантники уничтожили минометный расчет ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции, расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» артиллеристов-десантников нанесли артиллерийский удар и уничтожили миномет ВСУ вместе с расчетом и привезенным недавно новым боекомплектом для миномета.
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