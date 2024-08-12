Артиллеристы-десантники уничтожили минометный расчет ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области

Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции, расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» артиллеристов-десантников нанесли артиллерийский удар и уничтожили миномет ВСУ вместе с расчетом и привезенным недавно новым боекомплектом для миномета.