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Правда в докладах: Её не любят, но она прорвалась к Верховному. А что в боевых распоряжениях?

Правда в докладах: Её не любят, но она прорвалась к Верховному. А что в боевых распоряжениях?

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в прямом эфире заявил, что "у нас никто не любит правды в докладах".

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