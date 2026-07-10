Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Erdogan Taunts Israel & Greece After Trump Hands Turkey F-35, Sanctions Win

Erdogan Taunts Israel & Greece After Trump Hands Turkey F-35, Sanctions Win

Erdogan Taunts Israel & Greece After Trump Hands Turkey F-35, Sanctions Win Turkish President Recep Tayyip Erdogan has responded to ongoing Israeli and Greek objections to the possible US sale of F-35 fighter jets to Turkey by mocking the Turkish enemies and rivals.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии