Erdogan Taunts Israel & Greece After Trump Hands Turkey F-35, Sanctions Win Turkish President Recep Tayyip Erdogan has responded to ongoing Israeli and Greek objections to the possible US sale of F-35 fighter jets to Turkey by mocking the Turkish enemies and rivals.
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