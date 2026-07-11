Депутат Рады обвинил Зеленского в геноциде украинцев

Ответственность за преступления сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоманта) полностью лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук 11 июля в Telegram-канале.
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