Тренер медийной сборной Курбанов: мы хотим отщипнуть болельщиков у профессионалов

Один из тренеров сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов, в комментарии для "Газеты.Ru" рассказал о значении, которое имеет матч против сборной Первой лиги для всего медийного футбола, заявив, что команде МФЛ хочется отщипнуть кусочек внимания и любви болельщиков у профессионального футбола.
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