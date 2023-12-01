Тренер медийной сборной Курбанов: мы хотим отщипнуть болельщиков у профессионалов

Один из тренеров сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов, в комментарии для "Газеты.Ru" рассказал о значении, которое имеет матч против сборной Первой лиги для всего медийного футбола, заявив, что команде МФЛ хочется отщипнуть кусочек внимания и любви болельщиков у профессионального футбола.