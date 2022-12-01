Daily Storm

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Глава Союза журналистов России: В целом приказ ФСБ о спецоперации не повлияет на работу СМИ

Глава Союза журналистов России: В целом приказ ФСБ о спецоперации не повлияет на работу СМИ

Владимир Соловьев пообещал, что военкорам помогут в организации, если у них возникнут проблемы из-за нововведенияС 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ, запрещающий размещение в публичном пространстве ряда сведений о военной деятельности России.

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