Глава Союза журналистов России: В целом приказ ФСБ о спецоперации не повлияет на работу СМИ

Владимир Соловьев пообещал, что военкорам помогут в организации, если у них возникнут проблемы из-за нововведенияС 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ, запрещающий размещение в публичном пространстве ряда сведений о военной деятельности России.
Владимир Соловьев пообещал, что военкорам помогут в организации, если у них возникнут проблемы из-за нововведенияС 1 декабря вступает в силу приказ ФСБ, запрещающий размещение в публичном пространстве ряда сведений о военной деятельности России.
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