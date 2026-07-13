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В России предотвращены крупные теракты на военных объектах

В России предотвращены крупные теракты на военных объектах

Нескольких крупных террактов в России, включая удар FPV-дронами по военным аэродромам на востоке страны, которые готовили агенты иностранных спецслужб, предотвратили сотрудники ФСБ, сообщает 13 июля пресс-служба организации.

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