В России предотвращены крупные теракты на военных объектах

Нескольких крупных террактов в России, включая удар FPV-дронами по военным аэродромам на востоке страны, которые готовили агенты иностранных спецслужб, предотвратили сотрудники ФСБ, сообщает 13 июля пресс-служба организации.
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