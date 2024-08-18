Галкин о выходе «Автомобилиста» в полуфинал: «Почувствовали вкус медалей, теперь не хочется на этом останавливаться. Уже начинаешь думать – надо кубок»

– Вы задали очень высокую планку в прошлом сезоне, чувствуется уже настрой, что теперь надо быть не ниже полуфинала? – Конечно, многие ребята с прошлого сезона первый раз были в полуфинале, никогда раньше не доходили, а теперь почувствовали вкус победы, вкус медалей, и теперь уже не хочется, понятное дело, на этом останавливаться.