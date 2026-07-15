В Техническом университете УГМК состоялся выпуск нового поколения специалистов

В Техническом университете УГМК (город Верхняя Пышма Свердловской области) состоялась вторая в этом году торжественная церемония вручения дипломов выпускникам – студенты четырех направлений очной формы обучения и магистранты получили документы о высшем образовании.
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