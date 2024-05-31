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Движение на красной ветке метро полностью восстановлено после технического сбоя

Движение на красной ветке метро полностью восстановлено после технического сбоя

Движение на Сокольнической линии метро после технического сбоя полностью восстановлено, заявили в Дептрансе Москвы.

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