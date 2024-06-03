Да чего они там в Вашингтоне начинают осознавать? Им и сто статей погоды не сделают, не то, что одна.

АС

Александр Сысоев

Те, кто втянул Окраину в грязную кампанию на уничтожение России, прекрасно все понимают. И им эти публикации нужны для отмывания своего поганого рыла, создания видимости демократии и якобы ведущихся обсуждений. Дип стейт давно приняло это решение ( после Мюнхенской речи Путина, защиты Сирии и невыдаче Сноудена), а организация Киевского майдана - уже начало решительных действий по реализации нового вашингтонского плана "Дропшот". Для тех, кто надеется на унизительный компромисс с Западом, надо помнить фразу Черчиля, что,если между войной и позором, вы выбираете позор, то получите и позор и войну.