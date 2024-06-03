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Приходится признавать

Приходится признавать

АНДРЕЙ  СОКОЛОВ Ведущая газета США впервые опубликовала репортаж об обстрелах ВСУ мирных жителей Сквозь густую завесу лжи Запада о событиях на Украине правда все-таки начала пробиваться.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Да чего они там в Вашингтоне начинают осознавать? Им и сто статей погоды не сделают, не то, что одна.
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7 час.
АС
Александр Сысоев
Те, кто втянул Окраину в грязную кампанию на уничтожение России, прекрасно все понимают. И им эти публикации нужны для отмывания своего поганого рыла, создания видимости демократии и якобы ведущихся обсуждений. Дип стейт давно приняло это решение ( после Мюнхенской речи Путина, защиты Сирии и невыдаче Сноудена), а организация  Киевского майдана - уже начало решительных действий по реализации нового  вашингтонского плана  &quot;Дропшот&quot;. Для тех, кто надеется на унизительный компромисс с Западом, надо помнить  фразу Черчиля,  что,если между войной и позором, вы выбираете позор, то получите и позор и войну.
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4 час.
Алина Белова
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1 час.

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