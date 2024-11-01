Ignio.com Стрелец. Еженедельный автомобильный гороскоп за 4 - 10 ноября

На нынешней неделе есть вероятность оказаться перед неработающим светофором. Чтобы избежать утомительного и долгого стояния в пробках, старайтесь как можно реже подъезжать к перекресткам по второстепенным дорогам.
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