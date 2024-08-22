Steak Lovers
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Steak Lovers

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Кондитерский торт без хлопот с выпечкой. Вкуснее Панчо, изысканнее Наполеона

Кондитерский торт без хлопот с выпечкой. Вкуснее Панчо, изысканнее Наполеона

Практически все торты требовательны ко времени кулинара, но наш рецепт — приятное исключение. Торт получится намного вкуснее знаменитого Панчо, его удобно будет сделать даже в гостях, поскольку набор продуктов для десерта требуется самый базовый.

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