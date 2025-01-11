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Политолог Кошкович: Байден хочет повысить цены на энергию с помощью санкций

Политолог Кошкович: Байден хочет повысить цены на энергию с помощью санкций

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказал мнение, что новые санкции, введённые действующим президентом США Джо Байденом против российского энергетического сектора, нацелены на общее повышение цен на энергоносители.

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