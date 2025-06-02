Союз умер, да здравствует Союз! Что может заменить СССР на постсоветском пространстве?

В новое Союзное государство через ассоциированное членство может войти Сербия Нарушения, допущенные при процедуре роспуска Советского Союза 34 года назад, стали предметом обсуждения на государственном уровне: в Администрации Президента, Госдуме, Ассоциации юристов России.