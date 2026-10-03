🦠 «Это дом, а это вирус»: Как вакцина «учит» организм узнавать грипп? Вирусы постоянно меняются, однако, по словам главного внештатного специалиста общей врачебной практики Минздрава Крыма Алексея Музыки, это не делает вакцинацию от гриппа бессмысленной.
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