🦠 «Это дом, а это вирус»: Как вакцина «учит» организм узнавать грипп? Вирусы постоянно меняются, однако, по словам главного внештатного специалиста общей врачебной практики Минздрава Крыма Алексея Музыки, это не делает вакцинацию от гриппа бессмысленной.