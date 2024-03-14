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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Нагорный: «Буду думать, выступать ли в личном многоборье на чемпионате России, но, скорее всего, нет. Выйду только на отдельные виды»

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит в Сириусе. Накануне сборная Москвы, за которую выступает Нагорный, выиграла золото в командном турнире.

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