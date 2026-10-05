Мэр Москвы сообщил о работе диагностической техники в метро

За этот год специалисты обследовали все линии Московского метрополитена, а диагностические поезда прошли в тоннелях свыше 26 тысяч километров.
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