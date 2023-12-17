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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский пропустил 4 шайбы после 26 бросков «Калгари». У него 5 побед и 5 поражений в сезоне при 89,7% сэйвов

Вратарь «Тампы» отразил 22 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (2:4).  В 10 матчах в этом сезоне у россиянина 5 побед и 5 поражений.

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