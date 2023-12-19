Из-за землетрясения в Китае погибли не менее 111 человек и пострадали более 230

Число жертв продолжает увеличиваться. Катаклизм разрушил многие здания и инфраструктуру.В понедельник, 18 декабря, в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай случилось землетрясение, из-за которого погибли не менее 111 человек и более 230 пострадали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии