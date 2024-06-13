Снайперские винтовки Лобаева

﻿﻿Бывает, что человек с детства мечтал стать оружейником, начал разжигать пожары в начальной школе, учился стрельбе в средней школе, ему доверили "духовное ружье" или "маленькое ружье", затем он поступил в технический вуз, выбрал подходящее направление, а потом поехал работать куда-нибудь в Тулу, Ижевск или Подольск.