С 10 по 12 ноября пройдет юбилейный, десятый Национальный рекламный форум (НРФ’10) — масштабное событие для индустрии коммуникаций.
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