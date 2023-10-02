«Бастард Сталина»: судьба незаконнорожденного сына «вождя народов»

Очень многие знали о том, что Константин Кузаков был незаконнорожденным сыном Сталина. Однако, это родство не помешало обвинениям в адрес Кузакова во время послевоенных репрессий, и он был исключен из партии.
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