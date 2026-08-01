✅ Новые льготы с августа. Участники добровольческих объединений получат дополнительные выходные Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.
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✅ Новые льготы с августа. Участники добровольческих объединений получат дополнительные выходные Участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.