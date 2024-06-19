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Как Белоусов завершил чистку: Рассказываю, кто пришёл на новые должности и чего нам ждать дальше

Как Белоусов завершил чистку: Рассказываю, кто пришёл на новые должности и чего нам ждать дальше

Сегодня 1K прочитали В понедельник Президент подписал указ об освобождении от занимаемых должностей сразу четырёх замминистров, которых называют самыми влиятельными членами команды Шойгу.

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Комментарии
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Владимир Петросов
&quot;При любом расследовании коррупционных дел, главное не выйти на самого себя&quot; - великая формулировка. Но есть такое ощущение, что ещё по пяти-шести фигурантам оборонного ведомства нары &quot;скучают&quot;. Иванов просто &quot;обязан&quot; кого-нибудь потащить за собой.
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17 час.
степан дунов
В первую очередь виноват во всем Шойгу и должен сидеть не в кабинете а на нарах.
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17 час.
Владимир Грачев
Чистка, наверное, должна закончится посадками и публичным возвращением денег, как на нужды ВС РФ, так и народу, народному хозяйству.
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12 час.

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