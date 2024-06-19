Как Белоусов завершил чистку: Рассказываю, кто пришёл на новые должности и чего нам ждать дальше

Владимир Петросов

"При любом расследовании коррупционных дел, главное не выйти на самого себя" - великая формулировка. Но есть такое ощущение, что ещё по пяти-шести фигурантам оборонного ведомства нары "скучают". Иванов просто "обязан" кого-нибудь потащить за собой.